Шойгу пожаловался на работу главы Минобороны России

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На телеканале "Россия" вышел документальный фильм, посвященный жизни и работе Сергея Шойгу. В нем 70-летний секретарь Совбеза России рассказал о своих ощущениях, которые испытывал во время исполнения обязанностей главы Минобороны страны.
По его словам, работать на такой высокой должности не так просто. Нужно принимать важные и ответственные решения, ответственность за которые довольно высока. Ссылаться в таких ситуациях больше не на кого. В итоге это приводит к возникновению тяжелых чувств.
"Поверьте мне, там (на высоком посту) очень холодно и очень одиноко", – сказал он.
Он отметил, что последние годы были для него, как и для всей страны, непростыми и насыщенными. Также Шойгу стал лучше понимать руководителей на самых высоких постах, ведь если что-то было сделано плохо, то за этим следует не только ответственность за случившееся, но и вина.
Бывший глава Минобороны указал, что чем выше человек взбирается по карьерной лестнице, тем сильнее его охватывает чувство одиночества. Он также напомнил, что за свою жизнь успел сменить множество постов: был главой МЧС, губернатором Московской области, а теперь стал секретарем Совбеза.
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