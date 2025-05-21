Бывшему президенту США осталось немного

Учитывая стадию и степень развития онкологического заболевания, бывшему президенту США Джой Байдену осталось жить недолго. По словам экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который в свое время лечил Обаму и Трампа, демократ может прожить от 12 до 18 месяцев – в течение этого периода он рискует умереть в любой момент.

Медик отметил, что обычно глав государства до Байдена всегда проверяли на наличие рака простаты. Как известно, после 45 лет сдача специального теста на антиген для мужчин считается обязательной процедурой. Поэтому существует вероятность, что лидер намеренно скрывал свой диагноз перед публикой, понимая, что его сочтут недееспособным.

Джексон отметил, что лечить рак простаты можно избегая появления очевидных симптомов болезни.

"Так что вполне возможно, что его могли диагностировать и лечить без ведома американского народа, если бы его врач решил ничего не говорить и семья решила бы ничего не говорить", – заявил врач.

По его словам, лечащий доктор Байдена был обеспокоен возможными симптомами рака простаты у президента еще в 2020 году. Тогда его лечили от "доброкачественной гиперплазии предстательной железы". Сперва это делали с помощью лекарств, а после прибегли к хирургическому вмешательству. Учитывая этот диагноз и тактику лечения, его также должны были обследовать регулярно, чтобы наблюдать за состоянием простаты.