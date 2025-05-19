У Джо Байдена обнаружили рак

Общественность давно подозревала, что у политика большие проблемы со здоровьем

Долгое время в обществе ходили слухи о серьезных проблемах со здоровьем у бывшего главы Белого дома Джо Байдена – и теперь эта информация получила официальное подтверждение. Как сообщает западная пресса со ссылкой на представителя политика, у 82-летнего мужчины диагностировали рак предстательной железы.

По словам источника, речь идет об агрессивной форме заболевания. Однако медики отмечают, что опухоль реагирует на гормональное лечение, что позволяет рассчитывать на положительный эффект терапии.

Онкологическое заболевание обнаружили после того, как у политика выявили небольшое образование в области простаты, и медицинские эксперты приняли решение провести дополнительные исследования.

Отмечается, что этот политик стал самым возрастным главой государства в истории США. Хотя в прошлом году он высказывал намерение вновь баллотироваться на пост президента, позже уступил место своей бывшей заместительнице Камале Харрис.

Одним из факторов, повлиявших на отказ от участия в выборах, стали сомнения в его физической возможности занимать высокий пост. Теперь диагноз официально озвучен, экс-президент действительно серьезно болен.

Тем временем, избранный американский лидер Дональд Трамп готовится к переговорам с главой России Владимиром Путиным.