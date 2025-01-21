Байден и Харрис отказались аплодировать Трампу на инаугурации

Политик не стерпел публичного выпада в свой адрес

В минувший понедельник в США состоялась инаугурация Дональда Трампа, на которой произошло несколько широко обсуждаемых инцидентов. Помимо момента с Цукенбергом и декольте, публика обратила внимание на поведение ушедшего лидера Джо Байдена.

Во время официальной речи избранного американского президента демократ всегда находился рядом вместе с вице-президентом Камалой Харрис – они сидели по левую руку от Трампа и регулярно попадали в объективы камер. Когда лидер начал говорить, что пережил покушение, чтобы "сделать Америку вновь великой", весь зал встал и поддержал его слова бурными аплодисментами. Однако его оппоненты не смогли сдержать своего презрения.

На фоне заявлений республиканца Байден и Харрис скривились и были одними из немногих, кто отказался подниматься со своего стула и поддерживать Трампа ударами в ладоши. В некоторых случаях уходящие политики посмеивались над высказываниями избранного президента, что удавалось снимать операторам.

Как отмечают журналисты, до этого новый глава США, выйдя к трибуне, воспользовался случаем, чтобы публично унизить Джо Байдена. Он заявил, что тот "не способен справиться даже с простым кризисом дома", не говоря уже о международных делах. Не исключено, что поведение демократа стало отместкой на выпад в свой адрес.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС в ужасе из-за прихода Трампа к власти.