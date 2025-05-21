Туроператоры перечислили самые опасные для россиян страны

Названы три самые опасные для россиян страны
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Перед поездкой стоит хорошенько оценить все риски

Основные игроки турбизнеса составили список государств, где российские путешественники чаще всего сталкиваются с опасными ситуациями. Лидерами по числу страховых случаев стали Таиланд, Турция и Египет. Именно там чаще происходят заражения тяжелыми инфекциями и несчастные случаи, особенно во время активного отдыха.

Эксперты особо выделили риски, связанные с подводными развлечениями – живописные прогулки на батискафах и заплывы с хищными рыбами нередко приводят к травмам.

Среди других потенциально опасных направлений названы Непал и горные районы. В этих местах люди часто попадают в автокатастрофы, сталкиваются со стихийными катаклизмами или срываются в пропасть.

Представители сферы настоятельно рекомендуют заранее оформлять расширенную страховку. При этом важно предупредить страховщиков, если в поездке планируются экстремальные активности.

К слову, ранее россияне рассказали, какая привычка англичан вызвала у них омерзение.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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