Пара из России пожаловалась на жестокий юмор британцев

Одна привычка англичан вызвала отвращение у переехавших в Британию россиян
Фото: www.unsplash.com
Менталитеты двух стран сильно отличаются

Супруги Екатерина и Патрик, перебравшиеся на постоянное место жительства в Великобританию, поделились впечатлениями о жизни среди англичан. Влюбленные признались, что смогли построить хорошую жизнь в новой стране – обустроили дом, открыли цветочную ферму и нашли друзей. Однако, по их словам, одна особенность местного менталитета до сих пор вызывает у них внутреннее отторжение.

Патрик отметил, что с годами понял: у англичан полностью отсутствуют комплексы. Он рассказал, что местные жители свободно шутят на любые темы, нередко переходя границы, и юмор у них может быть весьма жестким. Екатерина добавила, что в Британии принято отвечать на такие подколы не обидой, а встречной шуткой, только так можно сохранить уважение в компании.

"Чтобы не потерять уважение, нужно отшучиваться на все эти гадости", – объяснила девушка.

Тем не менее, даже несмотря на внешнюю доброжелательность, супруги признаются: настоящей близости с британцами добиться непросто. Екатерина заметила, что англичане охотно улыбаются и кажутся дружелюбными, но на деле держат дистанцию и не спешат пускать кого-либо в личное пространство.

По ее словам, за маской вежливости часто скрывается равнодушие. Британцы всегда проявляют дружелюбие, но дружить по-настоящему не готовы.

К слову, ранее россиянин очень удивился из-за поведения девушек на пляже в Польше.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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