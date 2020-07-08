Мария Захарова рассказала о своей слабости

Мария Захарова рассказала о своей слабости
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
Дипломат назвала вещи, которые помогают ей отвлечься от напряженной работы

Мария Захарова рассказала, что в свободное от отстаивания интересов России на международной арене и напряженной работы в Министерстве иностранных дел время любит заниматься садоводством. 

О своих увлечениях и хобби она поведала в интервью журналистам РИА "Новости". По ее словам, на самоизоляции ей было не до отдыха – из-за полного погружения в рабочие дела дипломат чуть ли не "прописалась" на Смоленке. Но когда карантин закончился, у Захаровой появилась возможность выбраться за город. Чему она была очень рада, потому что просто обожает природу. И не только наслаждаться пейзажами, но и высаживать цветы и деревья. 

Захарова похвасталась, что вырастила ирисы на своем подмосковном участке. В прошлом году коллега прислала ей из Минска 60 луковиц. Но, к сожалению, этой весной взошли только 15. Также у Марии растут крымские хризантемы. 

Дипломат призналась, что не одна она среди коллег увлекается садоводством. Так что в свободное от рабочих переговоров время им есть о чем поболтать. Кроме того, дипломаты делятся друг с другом луковицами растений, цветами и ростками. 

Захарова добавила, что такое хобби действительно помогает ей расслабиться и перезагрузиться. 

Ранее представитель МИД оценила протесты и связанные с ними беспорядки, которые происходят в Соединенных Штатах. Российский дипломат считает, что американское правительство не понимает, что происходит в их стране.

Александра ЛЕОНИДОВА

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