В Сети обсудили внешность женщины, которую считают родительницей 15-летнего наследника белорусского лидера

Недавнее появление Николая Лукашенко в Москве произвело фурор – внешностью младшего сына Белоруссии не перестают восхищаться в Сети. Наследник Александра Лукашенко сопровождает отца практически на всех официальных мероприятиях, в то время как о его матери известно немногое.

Сам Лукашенко официально никогда не говорил, кто же на самом деле является родительницей Николая. Журналистам удалость выяснить, что, вероятнее всего, это Ирина Абельская – бывшая личный врач президента. В Сети обратили внимание на ее удивительное сходство с Лукашенко-младшим, хотя их свежих совместных фотографий нет, сообщает StarHit

Александр Лукашенко официально женат на Галине Желнерович, хотя, по слухам, супруги не живут вместе еще с 1990-х. Примерно в это же время президент познакомился с Ириной, которая стала его личным врачом. Теперь она возглавляет Республиканскую больницу Управления делами президента, а недавно Лукашенко наградил Абельскую орденом Почета, пишет Belsat.eu.

Единственная фотография матери с сыном появилась в программе Леонида Парфенова. Журналист показал снимок 2008 года, где Ирина и маленький Николай были на параде, передает Gazetaby. По мнению ведущего, это и подтверждает родство Абельской с сыном белорусского лидера.

Николая Лукашенко ждет большое будущее, уверены эксперты. Ранее президент Белоруссии говорил, что выбрал младшего сына своим преемником.