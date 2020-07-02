Наследнику главы Белоруссии прочат большое будущее

Появление в Москве на параде 24 июня Николая Лукашенко – младшего сына президента Белоруссии – произвело фурор. Статный красавец, которого жители республики называют не иначе как "наследный принц", обворожил и россиянок. В Сети появились предположения, не для того ли Александр Лукашенко так старается удержаться у власти еще на один срок, чтобы потом передать кресло президента наследнику.

Сам действующий глава Белоруссии сейчас никак не комментирует подобные инсинуации, лишь повторяя, что выбор – за жителями Республики. Но было время, когда он не скрывал надежд на младшего сына.

"Если уже говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить. Уникальный человек. Поэтому подождите, может, мы не дождемся, но другие поколения белорусов дождутся", – признал Лукашенко в далеком 2007 году.

С тех пор Коля вырос. Сейчас ему 15 лет, но он уже выше отца, со здоровым румянцем во всю щеку и не менее здоровыми амбициями. По оценке эксперта-физиогномиста Зои Никитенковой, внешность молодого человека позволяет прочить ему большое, но нелегкое будущее. Его немного выдающаяся вперед нижняя губа свидетельствует буквально о наглости в отстаивании собственных взглядов, а прямая тонкая спинка носа указывает, что Николай никогда и никому не будет подчиняться.

"Он может временно отступить перед более сильным и авторитетным партнером, но в результате сделает все исключительно по-своему", - приводит Woman.ru мнение эксперта.

Судя по всему, эти качества характера сына Александр Лукашенко одобряет. По крайней мере, по его словам, старшим детям не раз перепадало ремня, а вот младшего строго наказывать не приходилось: не за что. Что думает о политической карьере Николай, не известно. А вот жительницы Белоруссии, похоже, не прочь, почаще видеть юношу по телевизору, пусть даже ради этого придется поставить его во главе страны. "Красивый будет президент!" – пишут они в соцсетях.

Очередные выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко уже выдвинул свою кандидатуру.