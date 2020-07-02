Жесткие действия властей Белоруссии против оппозиции вызвали возмущение общественности

Провести в Белоруссии честные выборы потребовали представители творческих профессий в республике. Популярные музыканты, актеры, режиссеры записали видеообращение, в котором потребовали отпустить политических заключенных и всех задержанных оппозиционеров.

Акция с хештегом #культпротест запущена в Интернете. К ней уже присоединились десятки известных граждан Белоруссии, не согласных с действиями нынешних властей против демонстрантов и соперников нынешнего президента республики.

"В стране происходит беспредел, – говорит в обращении актер Дмитрий Малащицкий. – Я требую честных выборов!"

"То, что происходит сейчас, - результат бессменного 26-летнего правления Александра Лукашенко, – уверен актер и режиссер Владимир Петрович, указывая на то, что в республике безнаказанно избивают и арестовывают политических активистов. – Требуем дать народу Беларуси сделать свой выбор!"

"Хватит издеваться над нами", – воззвал актер театра кукол Валерий Зеленский.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Президент Александр Лукашенко уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок. Его основным соперником считался бизнесмен Виктор Бабарико, долгое годы возглавлявший Белгазпромбанк. Однако накануне регистрации в качестве кандидата его арестовали, обвинив в финансовых махинациях. Задержаны и еще несколько местных политических активистов, призывавших к смене власти в Белоруссии.

Лукашенко, в свою очередь, утверждает, что ситуацию в республике пытаются раскачать внешние силы, и обещает любыми средствами сохранить стабильность, безопасности и не допустить "майдана".