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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов на главный пост в стране зачастил в гости к российскому коллеге Владимиру Путину исключительно ради своего имиджа. Лидер нации сейчас крайне непопулярен у народа. Такую оценку визитам бацьки в Россию дал председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.
По его словам, Александр Григорьевич приезжает в Москву ради "пустого трепа", поскольку не поднимает такие важные темы, как плохое экономическое положение в Республике и такая же ситуация с коронавирусом.
"А Путину нравится такой Лукашенко, что хочет с ним, то и делает. Иногда разрешает подойти руку пожать", – заявил НСН один из участников развала Советского Союза.
Шушкевич подчеркнул, что бацька сделает все, чтобы сохранить свою власть в стране – ему нужно набрать хотя бы 20% на выборах, а "остальное фальсифицируют", т.к. в избирательных комиссиях нет ни одного представителя оппозиции.
"Что он сделает дальше зависит от того, какая дурь придет ему в голову. Он все делает для того, чтобы сохранить власть", – резюмировал подписант Беловежских соглашений.
Напомним, Лукашенко за последнее время был дважды в России. Сначала он вместе с сыном Колей посетил Парад Победы в Москве, который в этом году прошел 24 июня. Также он прибыл 30 июня на открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве.
Ранее сегодня белорусский ЦИК получил пакет документов на регистрацию Лукашенко кандидатом в президенты.
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