Глава страны напомнил народу, как они жили четверть века назад

Отказ от нынешнего пути Белоруссии будет дорого стоить ее жителям. Об этом заявил лидер Республики Александр Лукашенко.

Он напомнил гражданам, что в начале 1990-х они сами сделали выбор в пользу сильной власти, которая способна обеспечить стабильность и безопасность, сохранить независимость страны, не вступая в конфликты с соседями. "Странно, но я в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны", – удивился Батька.

Сторонникам реформ он рекомендовал посмотреть на США и страны Западной Европы: там пандемия коронавируса спровоцировала голодные бунты и акции многомиллионной армии безработных, тогда как Белоруссия спокойно прошла этот кризис.

"Я это говорю, потому что сегодня отдельным очень неймется, хочется перевернуть, реформировать. Хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить", – пригрозил Лукашенко.

Выступая накануне на собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, глава государства отметил, что его согражданам сейчас завидуют все, а "братья-россияне" так и вовсе боятся потерять такого союзника как Минск. Чтобы этого не случилась, у Белоруссии есть одно требование – "человеческое отношение". Тогда две страны и дальше будут идти рука об руку.

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич ранее заявил, что Лукашенко сохраняет видимость хороших отношений с Россией только ради поддержания собственного рейтинга, который значительно пошатнулся в последнее время. По неофициальным данным, уровень его популярности среди населения снизился практически до нуля перед выборами, которые должны состояться 9 августа 2020 года. При этом, по данным ЦИК, именно Лукашенко набрал больше всего подписей избирателей перед стартом президентской кампании.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Лукашенко буквально бросился обнимать российского коллегу Владимира Путина при встрече. А в западных СМИ начали публиковать статьи о том, что президент Белоруссии готов на все, лишь бы удержаться у власти, в том числе пожертвовать суверенитетом вверенной ему Республики.