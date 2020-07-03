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Отказ от нынешнего пути Белоруссии будет дорого стоить ее жителям. Об этом заявил лидер Республики Александр Лукашенко.
Он напомнил гражданам, что в начале 1990-х они сами сделали выбор в пользу сильной власти, которая способна обеспечить стабильность и безопасность, сохранить независимость страны, не вступая в конфликты с соседями. "Странно, но я в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны", – удивился Батька.
Сторонникам реформ он рекомендовал посмотреть на США и страны Западной Европы: там пандемия коронавируса спровоцировала голодные бунты и акции многомиллионной армии безработных, тогда как Белоруссия спокойно прошла этот кризис.
"Я это говорю, потому что сегодня отдельным очень неймется, хочется перевернуть, реформировать. Хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить", – пригрозил Лукашенко.
Выступая накануне на собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, глава государства отметил, что его согражданам сейчас завидуют все, а "братья-россияне" так и вовсе боятся потерять такого союзника как Минск. Чтобы этого не случилась, у Белоруссии есть одно требование – "человеческое отношение". Тогда две страны и дальше будут идти рука об руку.
Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич ранее заявил, что Лукашенко сохраняет видимость хороших отношений с Россией только ради поддержания собственного рейтинга, который значительно пошатнулся в последнее время. По неофициальным данным, уровень его популярности среди населения снизился практически до нуля перед выборами, которые должны состояться 9 августа 2020 года. При этом, по данным ЦИК, именно Лукашенко набрал больше всего подписей избирателей перед стартом президентской кампании.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Лукашенко буквально бросился обнимать российского коллегу Владимира Путина при встрече. А в западных СМИ начали публиковать статьи о том, что президент Белоруссии готов на все, лишь бы удержаться у власти, в том числе пожертвовать суверенитетом вверенной ему Республики.
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