Собчак заявила об участии в выборах президента Белоруссии

Собчак заявила об участии в выборах президента Белоруссии
Ксения Собчак. Кадр youtube.com
Журналистка не оставляет попыток уйти в политику

Российская телеведущая Ксения Собчак решила бросить вызов президенту Белоруссии Александру Лукашенко и принять участие в выборах главы Республики. Об этом она сама заявила в эфире своего интернет-канала.

"Я, Ксения Собчак, приняла решение баллотироваться на пост президента республики Беларусь!" – так прямо и сообщила журналистка в программе "Осторожно: новости".

Она развеяла опасения жителей Республики, что в Минске обоснуется ставленник Кремля. "Это точно не про меня", – подчеркнула телеведущая.

В случае победы она пообещала вернуть в юрисдикцию Белоруссии российский город Смоленск и столицу Литвы Вильнюс, а все доходы от продажи местной нефти делить поровну между гражданами страны.

Впрочем, на свою победу Собчак не очень надеется. "Дохлый номер", – признала она, отметив, что готова будет потом в очередной раз попробовать свои силы и на выборах президента России.

Ксения Собчак уже пыталась построить политическую карьеру и даже была кандидатом в президенты России в 2018 году. Однако на дебатах вела себя столь нервно, что многие зрители заподозрили у нее беременность. В итоге на голосовании журналистка набрала около 2% и позже признала, что сделала все, что смогла. 

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Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Старков
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

николай Сёмин
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...господи, ну совсем плохая стала девка.... Во субботу чуть не плача, Вся Канатчикова дача К телевизору рвалась"? , а тут в президенты Беларусь рвётся...
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