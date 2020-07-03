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Российская телеведущая Ксения Собчак решила бросить вызов президенту Белоруссии Александру Лукашенко и принять участие в выборах главы Республики. Об этом она сама заявила в эфире своего интернет-канала.
"Я, Ксения Собчак, приняла решение баллотироваться на пост президента республики Беларусь!" – так прямо и сообщила журналистка в программе "Осторожно: новости".
Она развеяла опасения жителей Республики, что в Минске обоснуется ставленник Кремля. "Это точно не про меня", – подчеркнула телеведущая.
В случае победы она пообещала вернуть в юрисдикцию Белоруссии российский город Смоленск и столицу Литвы Вильнюс, а все доходы от продажи местной нефти делить поровну между гражданами страны.
Впрочем, на свою победу Собчак не очень надеется. "Дохлый номер", – признала она, отметив, что готова будет потом в очередной раз попробовать свои силы и на выборах президента России.
Ксения Собчак уже пыталась построить политическую карьеру и даже была кандидатом в президенты России в 2018 году. Однако на дебатах вела себя столь нервно, что многие зрители заподозрили у нее беременность. В итоге на голосовании журналистка набрала около 2% и позже признала, что сделала все, что смогла.
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Сама журналистка уже отреагировала на это событие