Лукашенко подавит белорусский Майдан при помощи армии

Лукашенко подавит белорусский Майдан при помощи армии
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Минск готовится к народным бунтам после президентских выборов

Власти Белоруссии смогут самостоятельно при помощи армии подавить Майдан, если таковой случится по итогам выборов на высший пост в стране, которые состоятся 9 августа 2020 г.

Таким образом, источники в местном истеблишменте развеивают слухи о том, что якобы прошли консультации представителей КГБ и Минобороны Республики с аппаратом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает телеграм-канал "Новости 360", ранее в соцсетях "безответственные люди" разнесли информацию об обсуждении окружением президента Александра Лукашенко возможности использования войск КСОР ОДКБ для подавления возможного белорусского Майдана.

"Безусловно, ОДКБ приняло меморандум о помощи своим участникам в борьбе против цветных революций, но если возникнет необходимость задействовать армию, не придется обращаться к ОДКБ, армия Беларуси справится сама", – сказали источники.

Отмечается, что местные политологи предполагают, что на Площче (аналоге украинского Майдана) в Минске после выборов главы государства может собраться "сотня и более тысяч протестующих", однако попытка цветной революции будет подавлена "самыми жестоким образом".

О возможности майданного бунта в Белоруссии в последнее время говорят со всех сторон, как внутри страны, так и за ее пределами. Так, один из претендентов на президентское кресло дипломат Валерий Цепкало, против которого сейчас возбуждено уголовное дело, уверяет, что таких событий, которые пережила Незалежная в 2014 году, в Республике не будет. 

Сам Лукашенко еще в середине июня объявил, что спецслужбы предотвратили в стране "масштабный план дестабилизации" в государстве, который мог бы привести к Майдану. По его словам, местными "куклами" управляли некие "кукловоды" из-за границы.

Напомним, в ОДКБ входят шесть стран бывшего СССР – Россия, Армения, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Казахстан.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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