Соперника Лукашенко забрали на допрос

Соперника Лукашенко забрали на допрос
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Виктор Бабарико привлекли к делу о махинациях дочки "Газпрома"

Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико дает показания в Департаменте финансовых расследований КГК. Об этом сообщают белорусские СМИ. Ранее в предвыборном штабе главного соперника Александра Лукашенко сказали, что не могут связаться с Бабарико.

Виктора Бабарико с сыном Эдуардом "потеряли" утром 18 июня, когда они уехали сдавать в ЦИК очередную партию собранных подписей избирателей. Телефоны у обоих оказались выключены. У окружения были подозрения, что кандидата могли задержать спецслужбы, но в КГБ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Сейчас местные журналисты выяснили: да, Бабарико доставлен на допрос по делу о финансовых махинациях в Белгазпромбанке, который до недавнего времени возглавлял кандидат в президенты. 

"Цель "визита" – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку", – пишет "Белтелерадиокомпания" в "Телеграм".

По данным СМИ, задержанные "аккуратно дают показания" и не предъявляют претензий к правоохранительным органам. В то же время, адвокаты отца и сына Бабарико намерены жаловаться: по их словам, их не пускают к подзащитным с 09:30, передает TUT.BY. При этом заранее о допросе известно не было: перед Бабарико просто открыли машину и велели ехать.

Виктор Бабарико считается основным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах в августе. До этого он почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк – дочку российского "Газпрома" в Республике. В июне против банка инициировали расследование. Эксперты сочли это грязной политической игрой Лукашенко как против кандидата в президенты, так и против Москвы.

Николай ВИКТОРОВ

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