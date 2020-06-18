Отец и сын Бабарико проходят по делу "дочки" "Газпрома" "Белгазпромбанк"

Главный соперник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в выборной гонке на высший пост в стране экс-банкир Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления в деле о махинациях в "Белгазпромбанке". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Комитета госконтроля Республики.

Ранее в четверг, 18 июня, потенциального противника Батьки и его сына Эдуарда доставили на допрос в департамент финансовых расследований КГК "для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов", написал портал "Белорусские новости".

Кроме того, в доме Бабарико-старшего в деревне Мочаны Логойского района под Минском сегодня б



Отмечается, что все это проходит в рамках ранее открытого уголовного дела в отношении 15 топ-менеджеров газпромовской "дочки" "Белгазпромбанка".





