В Белоруссии задержан главный соперник Лукашенко на выборах

В Белоруссии задержан главный соперник Лукашенко на выборах
Виктор Бабарико. Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Отец и сын Бабарико проходят по делу "дочки" "Газпрома" "Белгазпромбанк"

Главный соперник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в выборной гонке на высший пост в стране экс-банкир Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления в деле о махинациях в "Белгазпромбанке". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Комитета госконтроля Республики.

Ранее в четверг, 18 июня, потенциального противника Батьки и его сына Эдуарда доставили на допрос в департамент финансовых расследований КГК "для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов", написал портал "Белорусские новости".

Кроме того, в доме Бабарико-старшего в деревне Мочаны Логойского района под Минском сегодня б

Отмечается, что все это проходит в рамках ранее открытого уголовного дела в отношении 15 топ-менеджеров газпромовской "дочки" "Белгазпромбанка".



Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей