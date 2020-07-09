Огород лучше увлажнять редко, но обильно

В жаркую погоду растения особенно нуждаются в воде. При этом садоводы часто совершают ошибки, которые в итоге снижают урожай. "Утро.ру" рассказывает, как следует поливать растения, чтобы собирать овощи ведрами.

Время полива



Во-первых, не всегда нужно следовать расхожему мнению, что в жару поливать огород можно только утром или вечером. Действительно, капли воды на листьях могут создать эффект линзы и навредить растению. Однако, если ваши посадки из-за сильного солнца вянут на глазах, не стоит ждать вечера – лучше побыстрее напитать растения влагой. Вполне приемлемое время – 15:00 -17:00 часов.

Температура воды



При этом нужно помнить, что ледяная вода не подойдет для полива – резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье растений, а значит, и на будущем урожае.

Периодичность полива



Садоводы часто совершают ошибку в периодичности полива. Поливать огород понемногу, но часто – это неправильно. Так влага не сумеет добраться до корней. Некоторые растения можно поливать даже раз в 10 дней. Главное, дать им достаточно воды, отмечает издание "Домашний очаг".



Вместе с этим, нужно отслеживать увлажненность почвы. Слишком много воды – тоже плохо, так как корни растения могут сгнить, и оно погибнет.

Еще одно важное правило – поливать нужно корень, а не листья. Засохшую почву можно немного смочить водой, а через некоторое время обильно увлажнить землю под корнем.

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