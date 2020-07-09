Правильная подкормка и полив: как ухаживать за перцами в июле

Правильная подкормка и полив: как ухаживать за перцами в июле
Фото: pixabay.com
Секрет хорошего урожая в материале "Утро.ру"

Июль – важнейший месяц для огородников, так как в это время начинают вырастать плоды растений. Чтобы осенью собрать много овощей, нужно соблюдать некоторые правила ухода за перцами.

Подкормка для перца

В начале второго летнего месяца нужно насытить растение калием – этот элемент улучшает вкус плода. В качестве удобрения для перцев можно использовать золу. Там есть не только калий, но и хлорид натрия.

Рецепт подкормки из золы: необходимо смешать 300 г золы и 1 л кипятка. Эта смесь должна настаиваться 12 часов. Затем нужно разбавить ее 10 л воды и можно поливать грядку с перцами.

В середине июля следует сделать вторую подкормку из коровяка. Для нее потребуется смешать 10 л воды и 1 л коровяка. Этой смесью поливают растение под корень.

В конце июля нужна еще одна подкормка. Дачники советуют использовать комплексные минеральные удобрения, в составе которых есть калий и фосфор. Сейчас в магазине можно найти специальную смесь именно для перцев.

Как правильно ухаживать за перцами 

Внимание стоит уделить также и почве. Землю после полива надо рыхлить примерно раз в неделю, так как слежавшаяся земля замедляет все процессы в грунте.

Нельзя забывать и об удалении сорняков с грядки и формировании кустиков. Считается, что самые нижние побеги надо удалить, так как они будут вредить другим плодам. Также стоит заняться подвязкой, если она еще не была проведена.

Режим полива перцев и борьба с вредителями

Поливать кусты рекомендуется раз в два дня под корень. В среднем на один куст уходит 3 литра воды.

Необходимо тщательно осматривать грядки, чтобы вовремя обнаружить болезни и вредителей. Дачникам стоит обрабатывать перцы от гнили, клещей и тли.

Ранее "Утро.ру" писало, как ухаживать за огурцами в жару. 

Дарья ПЕТРОВА

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