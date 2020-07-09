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Московский зоопарк под Волоколамском занялся восстановлением популяции знаменитого вида лошадей. Недавно у них родился жеребенок лошади Пржевальского.
Раньше этих копытных можно было часто встретить на полях Европы, рассказывает зоолог Виктор Сафаров изданию "Подмосковье сегодня". Однако сейчас из-за посягательств со стороны человека лошадей Пржевальского не осталось в диких условиях.
Этот детеныш стал первым, который родился в условиях Московского зоопарка. Девочка появилась на свет пару недель назад и сейчас активно бегает по вольеру вместе с матерью.
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