В дикой природе животных больше не осталось

Московский зоопарк под Волоколамском занялся восстановлением популяции знаменитого вида лошадей. Недавно у них родился жеребенок лошади Пржевальского.

Раньше этих копытных можно было часто встретить на полях Европы, рассказывает зоолог Виктор Сафаров изданию "Подмосковье сегодня". Однако сейчас из-за посягательств со стороны человека лошадей Пржевальского не осталось в диких условиях.

Этот детеныш стал первым, который родился в условиях Московского зоопарка. Девочка появилась на свет пару недель назад и сейчас активно бегает по вольеру вместе с матерью.