Детальный план работ в огороде от "Утро.ру"

10 июля Луна находится в растущей фазе в знаке Весов. Этот период во многом благоприятен для работ в огороде. Урожай получается крупным и вкусным, хорошо всходят семена, а посадки достаточно устойчивы к вредителям и болезням. В целом в этот день стоит заняться подвязкой и уделить больше внимания садовой ягоде.

Чем можно заняться в саду 10 июля

Всем огородникам необходимо хорошо проверить почву. Если она сухая, то стоит заняться поливом. Причем особое внимание нужно уделить винограду, подпитать его и обрезать листья и побеги, которые закрывают от солнца. Также благоприятно в эту дату собрать ягоду – вишню, малину, смородину, крыжовник. Кстати, у малины еще можно обрезать побеги, которые больше не плодоносят.

Не нужно забывать и о цветах. Самое время подвязать к колышкам высокорослые сорта – гладиолусы, левкою, георгины и мальвы. После можно подкормить газон на участке минеральными удобрениями и скосить выросшую траву. Также стоит убрать дикую поросль у растений и привить цветы и ягоды.

Что нельзя делать в огороде 10 июля

Неблагоприятна в эту дату пересадка многих культур. К этому списку относятся бахчевые, зелень, ягодные кустарники, клубника и земляника. Также не стоит черенковать и пересаживать овощи, заниматься укоренением.

Корням необходимо уделить особое внимание. В такой период снижается приживаемость пересаженных растений, поэтому их стоит просто больше контролировать. И еще один момент. Дачникам не советуют заниматься посевом многолетних и быстрорастущих культур, а также зелени.

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