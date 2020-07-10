Календарь садовода на 10 июля 2020 года

Календарь садовода на 10 июля 2020 года
Фото: pixabay.com
Детальный план работ в огороде от "Утро.ру"

10 июля Луна находится в растущей фазе в знаке Весов. Этот период во многом благоприятен для работ в огороде. Урожай получается крупным и вкусным, хорошо всходят семена, а посадки достаточно устойчивы к вредителям и болезням. В целом в этот день стоит заняться подвязкой и уделить больше внимания садовой ягоде.

Чем можно заняться в саду 10 июля

Всем огородникам необходимо хорошо проверить почву. Если она сухая, то стоит заняться поливом. Причем особое внимание нужно уделить винограду, подпитать его и обрезать листья и побеги, которые закрывают от солнца. Также благоприятно в эту дату собрать ягоду – вишню, малину, смородину, крыжовник. Кстати, у малины еще можно обрезать побеги, которые больше не плодоносят.

Не нужно забывать и о цветах. Самое время подвязать к колышкам высокорослые сорта – гладиолусы, левкою, георгины и мальвы. После можно подкормить газон на участке минеральными удобрениями и скосить выросшую траву. Также стоит убрать дикую поросль у растений и привить цветы и ягоды.

Что нельзя делать в огороде 10 июля

Неблагоприятна в эту дату пересадка многих культур. К этому списку относятся бахчевые, зелень, ягодные кустарники, клубника и земляника. Также не стоит черенковать и пересаживать овощи, заниматься укоренением.

Корням необходимо уделить особое внимание. В такой период снижается приживаемость пересаженных растений, поэтому их стоит просто больше контролировать. И еще один момент. Дачникам не советуют заниматься посевом многолетних и быстрорастущих культур, а также зелени.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на всю текущую неделю. 

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"В гробу карманов нет": Лукашенко отказался "продавать" суверенитет Белоруссии

Лидер Республики ни за какие деньги не собирается объединяться с Россией

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей