Приготовить рассаду можно всего из двух ингредиентов

Чтобы за грибами не приходилось каждый раз ходить в лес, опытные огородники научились выращивать их прямо на своем участке. Собирать урожай с домашней плантации можно практически круглый год, исключая зиму, а грядки не потребуют особого ухода.

Как вырастить грибы в домашних условиях

Сперва необходимо выбрать место на дачном участке, где и должен расти будущий урожай. Территория должна быть открытой, но палящих солнечных лучей все же лучше избегать.

Затем нужно заняться подготовкой рассады. Для этого придется организовать поход в лес, чтобы собрать несколько перезревших грибов. Одними из самых неприхотливых считаются подберезовики и грузди, но некоторым удается вырастить на грядке белые грибы и даже трюфели.

Приготовление грибной рассады

Шапочки собранных в лесу грибов нужно пропустить через мясорубку и залить теплой водой. В смесь добавить дрожжи – 2 ч. л. на 1 л жидкости. Затем рассаду необходимо оставить на четыре недели, пока не появится осадок.

Далее смесь следует процедить и разбавить стакан жидкости еще 20 л воды. Осталось лишь полить выбранный участок и ждать урожая. Важно, чтобы почва всегда оставалась влажной – ее необходимо регулярно поливать.

Первые грибы на грядках появятся уже через несколько месяцев.

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