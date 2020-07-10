Даже опытные садоводы зачастую не знают, как правильно обращаться с растениями

Наступает вторая половина лета, а это значит, что подходит к концу первая волна цветения роз. Увы, большая часть растений уже отцвела, поэтому сейчас следует заняться обрезкой и подкормкой, и тогда уже в скором на садовых красавицах вновь появятся бутоны.

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы обрезать растение. Однако так думать неправильно. Обрезать розу нужно до первого настоящего листа или с его захватом, если будущий побег начнет расти во внутрь. Все действия нужно производить именно так, и никак иначе. В противном случае, в будущем придется расплачиваться за совершенную ошибку.

Существуют свои особенности при обрезке чайно-гибридных роз. Необходимо захватывать два, а в некоторых случаях и три настоящих листа. Примерная длина побега должна быть такой, будто розы срезаются для букета.

Если сделать все правильно, цветок отрастит крепкие побеги, на которых будут красоваться крупные бутоны.

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