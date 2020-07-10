Предки в этот день ели блюда из крапивы и подметали ею жилище

В эту дату православные люди чтили память преподобных Германа, Сергия, врача Павла и Валаамских чудотворцев. А вот Крапивным день называли потому, что именно 11 июля заканчивали есть блюда из этого растения. Крапива помогала людям получать необходимые витамины и, по мнению предков, избавляла от нечистой силы.

Что можно и нельзя делать в Крапивный день

11 июля еще можно было употреблять в пищу это растение. Например, готовили крапивные щи и салаты. Только с 12 числа, когда заканчивался Петровский пост, есть крапиву уже было строго запрещено.

Так как из этого растения делали амулеты и обереги, то 11 июля заниматься их изготовлением было не разрешено. Якобы такая процедура могла навлечь в семью беду. Запрещалось также покупать и выкачивать мед. Предки думали, что такое приобретение в эту дату может вскоре испортиться.

Следуя многовековым приметам, люди старались отказаться от работы в поле 11 июля. Больше отдыхали. Потому, как если косить сено в эту дату – навлечете пожар.

С деньгами тоже были особо осторожны в Крапивный день. По традициям, все финансовые начинания в эту дату влекли неудачу.

Народные приметы на 11 июля

В Крапивный день можно было узнать, какой будет грядущая зима. Если 11 июля не слышно кукушки, значит жди холодную и раннюю зиму. А вот тех, кому посчастливиться наблюдать переливы солнца в эту дату, ждет счастье и здоровье. Если же в ближайшем водоеме резко замечали повышение уровня воды – это к плохой погоде на долгое время.

Кстати, предки верили, что если 11 июля подмести свое жилище крапивным веником, то все зло из дома уйдет.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп для каждого знака зодиака на весь июль.