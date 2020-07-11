Несколько правил помогут добиться хорошего урожая

Посеянный осенью чеснок в июле уже дозревает до конца и его необходимо убирать. Чтобы урожай огородников порадовал, это растение нужно правильно поливать и ухаживать за ним.

Правила полива и подкормки

За три недели до сбора урожая стоит перестать поливать чеснок. Он не любит переизбыток влаги, поэтому вода, скорее, испортит будущий урожай. Даже если погода засушливая, не нужно отказываться от соблюдения этого совета. А вот в случае обильных дождей, чеснок необходимо укрыть по той же причине.

Огородникам не стоит пугаться, если они заметят, что перья у растения начали сильно желтеть. Это значит, все питательные вещества перешли в плоды, и они стали крупнее. Поэтому пользоваться азотом, фосфором и другими подкормками в этот период нельзя. Чесноку просто нужно дать достаточно времени, чтобы окончательно созреть.

Кстати, нужно обязательно заняться рыхлением междурядий. Это поможет не допустить пересыхание грунта и не даст чесноку сгнить.

Сроки уборки

Время сбора урожая напрямую зависит от даты посадки, средней температуры воздуха летом и количества дождей. Обычно чеснок снимают в 20 числах июля. Но, если вы заметили, что перья пересохли раньше, можно собрать урожай и не дожидаясь названной даты.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как с помощью чеснока избавиться от муравьев в саду.