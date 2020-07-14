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Супруги, прожившие вместе долгие годы, могут получить от властей солидную сумму к юбилею. Размер выплаты зависит от региона. Например, в Санкт-Петербурге, Удмуртии, Ханты-Мансийском АО за 50 лет брака выплачивают 50 тыс. рублей.
Далеко не все россияне знают о денежном "подарке" от государства за крепкий союз. Выплаты не начисляются автоматически – человек должен сам заявить о желании получить деньги к юбилею. Прояснить этот вопрос помог заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, сообщает Life.
При этом обратиться за выплатой можно и после юбилея, но не ранее, чем за месяц до знаменательной даты, отмечает "ФедералПресс".
Как добавила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская,
узнать, какая сумма начисляется в конкретном регионе, можно в местной администрации
или МФЦ. Ограничений по сроку обращения после памятной даты нет, пишет URA.RU.
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