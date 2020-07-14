Создавшие крепкую семью пенсионеры получат денежный подарок

Создавшие крепкую семью пенсионеры получат денежный подарок
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обратиться за презентом от государства можно за месяц до 50-летия совместной жизни

Супруги, прожившие вместе долгие годы, могут получить от властей солидную сумму к юбилею. Размер выплаты зависит от региона. Например, в Санкт-Петербурге, Удмуртии, Ханты-Мансийском АО за 50 лет брака выплачивают 50 тыс. рублей.

Далеко не все россияне знают о денежном "подарке" от государства за крепкий союз. Выплаты не начисляются автоматически – человек должен сам заявить о желании получить деньги к юбилею. Прояснить этот вопрос помог заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, сообщает Life.

При этом обратиться за выплатой можно и после юбилея, но не ранее, чем за месяц до знаменательной даты, отмечает "ФедералПресс".

Как добавила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, узнать, какая сумма начисляется в конкретном регионе, можно в местной администрации или МФЦ. Ограничений по сроку обращения после памятной даты нет, пишет URA.RU.

Ранее в Пенсионном фонде раскрыли подробности получения надбавок за работу во времена Советского Союза.

Ольга ФЕДОРОВА

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