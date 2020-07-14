Эксперты также дали несколько рекомендаций для тех, кто не хочет заболеть

Накануне в Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток. В Забайкальском крае уже приняли меры по борьбе с заболеванием. Одной из них стало экстренное обучение медперсонала лечению недуга.

Специалисты советуют внимательно выбирать и обрабатывать мясо. В Забайкальском крае рекомендуют воздержаться от охоты, а при появлении симптомов недомогания сразу обращаться к врачу. Обучение специалистов по борьбе с этой заразой уже начато, пишет издание "Страна.ua".

Также стало известно о недавней трагедии. В провинции Говь-Алтай (западная Монголия) накануне от бубонной чумы умер мальчик. За три дня до случившегося, он с друзьями ел сурка. Специалисты предполагают, что зверь мог быть заражен. Как пояснили в Министерстве здравоохранения Монголии, ребенок скончался именно из-за бубонной чумы – это подтвердили исследования. У него была высокая температура, родители вызвали врачей, но довезти подростка до больницы не успели, пишет сайт "Комсомольская правда".

Всех контактирующих с погибшим, а это почти 20 человек, поместили на карантин, отмечает URA.RU. Специалисты также предупредили, что бубонная чума очень быстро убивает человека. Поэтому необходимо соблюдать все требования безопасности.

Напомним, ранее доктор Мясников рассказал, как уберечь себя от заражения бубонной чумой. В перечень специалиста вошли четыре обязательных правила.