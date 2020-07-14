Это очень неприхотливый в выращивании овощ, однако у опытных дачников есть свои секреты, которые сделают урожай еще лучше

Морковь используется в приготовлении огромного числа блюд, а кто-то любит погрызть ее просто так. У садоводов есть множество рецептов, которые помогут сделать урожай еще богаче и вкуснее.

В первую очередь, следует быть осторожным в подкормке моркови. Если переборщить, удобрение лишь навредит. Не стоит забывать о поливе и рыхлении почвы.

Начинать подкормку необходимо с появлением первых всходов: используйте аммиачную селитру, это поможет избежать мелких и желтоватых листьев. Лучше воздержаться от применения навоза и куриного помета, поскольку есть риск, что морковь будет дряблой и горькой.

В течение сезона можно применять подкормки на основе калия – он сделает вкус овоща сладким и насыщенным, а также поможет избежать грибковых заболеваний.

Опытные садоводы любят применять полезную подкормку. Для ее приготовления нужно взять 20 г калийной соли, 20 – 25 г суперфосфата и 15 г аммиачной селитры. Все компоненты необходимо растворить в 20 л воды. Такой раствор сделает урожай здоровым и крупным.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как заготавливать морковь для хранения.