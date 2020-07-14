В жаркое время томаты особенно подвержены развитию грибковых инфекций

Лето 2020 года выдалось богатым и на проливные дожди, и на засушливую погоду. Не обошлось и без резких перепадов температур. Такие погодные условия негативно влияют на состояние здоровья помидоров и могут провоцировать различные грибковые болезни, например, фитофтороз.

Опытные садоводы знают, чем опасно данное грибковое заболевание у помидоров: если не среагировать вовремя, то с урожаем можно смело попрощаться. В таких случаях необходимо экстренно обработать томаты системным фунгицидом.

Начать следует со сбора зрелых плодов. Следующим шагом станет удаление пасынков и нижних листов для лучшей циркуляции воздуха. После этого томаты можно подкормить удобрением с высоким содержанием калия. И только после этого, желательно в вечернее время, нужно произвести опрыскивание фунгицидом. Для большего успеха в борьбе с грибком можно чередовать два средства защиты – "Профит Голд" и "Квадрис". Препарат начинает свое действие уже через пару часов, а помидоры будут оставаться под его надежной защитой до 10 дней.

Идеальным временем для полива станет раннее утро. По возможности грядки, на которых растут помидоры, можно застелить агроспаном.

Недавно "Утро ру" рассказывало, как можно использовать ботву от помидоров в качестве удобрения.