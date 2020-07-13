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Большинство дачников собирают только сами плоды растения, а как использовать куст, не знают. Но в ботве от томатов содержится много полезных веществ. Их можно применять в качестве удобрения или для борьбы с вредителями. Конечно, брать можно только здоровые растения.
Народное средство от вредителей
Этот раствор подойдет для борьбы с колорадским жуком и муравьями. В ведро с теплой водой надо уложить около 1 кг ботвы и дать настояться около пяти часов. Затем надо добавить к жидкости хозяйственное мыло в жидком состоянии или в виде стружки.
С этим компонентом прилипать средство к растениям будет лучше. Средством можно опрыскивать весь огород.
Удобрения и подкормки из ботвы томатов
Чтобы сделать удобрение, ботву надо смешать с крапивой и одуванчиками. Все растения рекомендуется положить в бочку, заняв 2/3 объема, и залить водой. Эта смесь должна настаиваться около десяти дней на солнце. Иногда жидкость можно перемешивать. Затем необходимо брать часть раствора и смешивать с водой в пропорции 1 к 10. Этим удобрением поливаем огород и сад.
Также часть ботвы можно засушить и сжечь, чтобы получить золу. Ее рекомендуют засыпать в землю после сбора урожая. Ее можно вносить на грядки, под кустарники и деревья. В составе такого удобрения есть калий, кальций и фосфор.
Еще один способ использовать ботву – это сделать компост. Растение надо сложить в бочку, засыпать землей и добавить навоз. Гнить эта смесь будет около трех лет, зато после получится отличный перегной.
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