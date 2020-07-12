Из молока и йода: рецепт подкормки для томатов

Из молока и йода: рецепт подкормки для томатов
Фото: pixabay.com
Чем удобрить растение в июле – в материале "Утро.ру"

Второй летний месяц – период активного роста и формирования плодов. В это время забывать о грядках совсем нельзя. На помощь дачникам приходят удобрения для помидоров, которые можно сделать в домашних условиях, используя самые простые ингредиенты.

Рецепт простого удобрения для томатов

Чтобы сделать полезный раствор, нам понадобится 50 г мелкой золы, которую надо добавить к 2 л молока и 10 каплям йода. Эту смесь тщательно размешать и поливать ею помидоры по схеме "пол-литра на один куст".

Рецепт подкормок из калия и кальция

Также в качестве удобрения можно использовать смесь из 1 ст.л. гамута калия, который надо растворить в 10 л воды. Поливать этим раствором стоит каждый куст по корень.

Дачникам пригодятся и готовые подкормки на основе кальция. Они увеличат урожай и сделают растения крепким.

Опрыскивание помидоров и уход 

Чтобы плоды созревали быстрее, их следует опрыскивать смесью из 30 капель йода и 1 ст.л. нашатырного спирта. Два этих ингредиента надо развести в ведре воды и проводить обработку кустов раз в пять дней.

Также дачникам советуют высыпать под каждое растение несколько ложек золы, но почву перед этим надо обязательно увлажнить.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как просто подвязать помидоры. 

Дарья ПЕТРОВА

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