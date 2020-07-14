Пресс-секретарь главы государства отметил, что это всего лишь рабочий инструмент

Дмитрий Песков посоветовал не заострять внимание на играх главы государства с ручкой во время рабочих совещаний.

По мнению Пескова, как сообщает РБК, письменная ручка президента – это не та вещь, на которой стоит зацикливаться. Ведь в стране есть много более насущных вопросов и проблем. И вовсе не важно, как именно Путин держит эту канцелярскую принадлежность во время рабочих встреч. Дмитрий Песков заверил журналистов, что ручкой российский президент просто пишет.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что делает Путин со своей ручкой во время заседаний. Они предположили, что она служит главе РФ инструментом для выпускания пара. Ведь на одной из онлайн-встреч с чиновниками Путин не просто вертел ее в руках, но и в какой-то момент вовсе швырнул на стол.