Состоялось освящение часовни храма Святого равноапостольного великого князя Владимира

14 июля на месте строительства величественного храма Святого равноапостольного князя Владимира в Тушине города Москвы, неподалеку от домашней арены футбольного клуба "Спартак" и жилого кластера "Город на реке Тушино-2018", состоялось освящение памятной часовни

Во исполнение благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чин освящения совершил Преосвященный Фома, епископ Бронницкий, управляющий Северо-Западным столичным викариатством.



Освящение часовни является одним из важнейших этапов строительства храмового комплекса на территории нового жилого кластера "Город на реке Тушино-2018", которое интенсивно развивается.

Полностью деревянная часовня является одним из самых высоких сооружений, выполненных из клееного бруса в России, и здесь в самом скором времени начнутся первые богослужения.

"Сегодня мы явились свидетелями важного события – освящения часовни будущего храма Святого князя Владимира как раз в день памяти Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Руководствуясь заповедями, они лечили всех страждущих независимо от того, были ли у них средства на оплату врачебных услуг. За непоколебимую веру и непрестанные молитвы Всевышний одарил Косму и Дамиана даром исцеления, что позволило им излечивать даже самых безнадежных больных. И думается, что сегодняшнее мероприятие символично для всех православных, пандемия показала, насколько большое значение имеет вера врачей в исцеление своих больных" – сказал владыка Фома.

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Культурно-просветительский комплекс, расположенный на живописном участке общей площадью более двух гектаров у набережной Москвы-реки, рядом с ЖК "Город на реке Тушино-2018" и со стадионом "Открытие Арена", посвящен святому равноапостольному князю Владимиру и призван стать духовным центром не только для жителей близлежащих жилых кварталов, но и для всех москвичей и гостей столицы.

На выделенной территории будут расположены храм, отдельно стоящая колокольня, часовня и музей.

Центральный храм общей площадью более полутора тысяч квадратных метров рассчитан на тысячу прихожан.

Строящийся комплекс, несомненно, будет радовать жителей столицы своей красотой и станет центром притяжения для всех верующих.

Живописная прогулочно-парковая зона на набережной, общей площадью 11,87 га, предусматривает благоустройство современных детских площадок, площадок для игры в волейбол, открытых теннисных кортов, прогулочных зон и дорожек, общей протяженностью более 4 км. Запланированы дополнительное озеленение и высадка деревьев.

Строительство храмового комплекса ведет ООО "Стадион "Спартак". Проектированием объектов занимается одна из крупнейших проектных организаций России – Архитектурное бюро SPEECH, основанное в 2006 году архитекторами Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым.