Если нет кондиционера: три способа спасут от жары

Если нет кондиционера: три способа спасут от жары
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Снизить температуру в помещении поможет правильная подготовка комнаты

Этим летом во многих регионах России установилась аномальная жара. При этом большинству жителей нашей страны приходится переживать ее в городе – уехать на отечественные курорты могут сейчас не все. Как спастись от высокой температуры, если в квартире нет кондиционера или вентилятора, рассказали врачи.

В первую очередь необходимо подготовить помещение. Специалисты советуют запастись плотными шторами и держать окна закрытыми, чтобы горячий воздух не проникал в комнату.

Второй совет – окружить себя водой. Помогут пережить жару регулярный душ, опрыскивание комнаты из пульверизатора и мокрые полотенца в комнате, чтобы повысить влажность. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды – не меньше 1,5 л в сутки.

В жару потребность в пище снижается, а организм находится в состоянии стресса, именно поэтому его нельзя перегружать. В Роспотребнадзоре порекомендовали отказаться от калорийных и жирных продуктов. Алкоголь же пить категорически нельзя, так как спиртное при высоких температурах может привести к тепловому удару, передает "ФедералПресс".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько часов можно работать в душном помещении.

Карина СИРАЗОВА

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