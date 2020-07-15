Виновата Украина: президент Польши разоткровенничался с пранкерами о коронавирусе

Виновата Украина: президент Польши разоткровенничался с пранкерами о коронавирусе
Анджей Дуда. Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Лексус и Вован связались с Анджеем Дудой и представились известным именем

Президенту Польши позвонили от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша и задали достаточно компрометирующий вопрос. Пранкеры Вован и Лексус (псевдонимы "шутников" – прим. ред.) попросили назвать главный источник распространения коронавируса в Польше. В ответ прозвучало: Украина.

Телефонные шутники Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) начали разговор с президентом с приятной лести. Они поздравили Анджея Дуду с переизбранием на второй срок. Этот разговор пранкеры опубликовали на ютуб-канале "Октагон".

Под именем Антонио Гутерриша "шутники" обсудили с главой Польши историю со сносами памятников бойцам Красной армии в стране. А затем перевели разговор на тему пандемии. Дуда, в свою очередь, заверил, что COVID-19 не повлиял на предвыборную компанию в стране. И сказал, что главным источником распространения коронавируса стали мигранты с Украины.

Президент предположил, что в его стране много таких людей, и именно они могли значительно ухудшить ситуацию с инфицированием местных жителей. В заключении Дуда добавил, что в Польше не так много случаев коронавируса и сейчас все находится под контролем, уточняет РИА ФАН

Напомним, в мае этого года польское правительство назвало коронавирус и Россию своими главными угрозами. Поэтому в Варшаве признали необходимым вести политику сдерживания в отношениях с Москвой.

Юлия ЕВГРАФОВА

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