В Варшаве испугались агрессии Москвы

Россия угрожает безопасности Польши. Об этом говорится в Стратегии польского правительства по национальной безопасности. Документ подписал президент республики Анджей Дуда во вторник, 12 мая.

"Самую серьезную угрозу представляет… политика российских властей, реализуемая с помощью военной силы", – приводит сайт "Комсомольская правда" выдержку из документа.

На этом фоне в Варшаве отметили необходимость вести политику сдерживания в отношения с Москвой, то есть не отказываться от диалога, но демонстрировать при этом "возможности в сфере обороны". Ради того, чтобы эти "возможности" на самом деле были высокими, правительство Польши предлагает увеличить отчисления в военную сферу до 2,5% ВВП и работать над укреплением связей республики с ЕС и НАТО.



Впрочем, в Варшаве видят и другие опасности для национального благополучия, помимо агрессии России. Это, например, пандемия коронавируса, к которой, по мнению поляков, привело неконтролируемое перемещение граждан по миру.

"Глобализация и неограниченные возможности быстрого перемещения людей по всему миру создают ряд угроз для здоровья и жизни людей, в том числе польских граждан", – сделали вывод в Польше.

Ранее в Варшаве и прибалтийских республиках заявили о том, что роль СССР в победе над гитлеровской Германией была преувеличена.