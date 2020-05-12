Польша назвала Россию и коронавирус своими главными угрозами
Россия угрожает безопасности Польши. Об этом говорится в Стратегии польского правительства по национальной безопасности. Документ подписал президент республики Анджей Дуда во вторник, 12 мая.
"Самую серьезную угрозу представляет… политика российских властей, реализуемая с помощью военной силы", – приводит сайт "Комсомольская правда" выдержку из документа.
На этом фоне в
Варшаве отметили необходимость вести политику сдерживания в отношения с
Москвой, то есть не отказываться от диалога, но демонстрировать при этом "возможности
в сфере обороны". Ради того, чтобы эти "возможности" на самом деле были
высокими, правительство Польши предлагает увеличить отчисления в военную сферу до
2,5% ВВП и работать над укреплением связей республики с ЕС и НАТО.
Впрочем, в Варшаве видят и другие опасности для национального благополучия, помимо агрессии России. Это, например, пандемия коронавируса, к которой, по мнению поляков, привело неконтролируемое перемещение граждан по миру.
"Глобализация и неограниченные возможности быстрого перемещения людей по всему миру создают ряд угроз для здоровья и жизни людей, в том числе польских граждан", – сделали вывод в Польше.
Ранее в Варшаве и прибалтийских республиках заявили о том, что роль СССР в победе над гитлеровской Германией была преувеличена.
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