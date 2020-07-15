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Всероссийскую акцию "Бессмертный полк", в которой ежегодно участвует огромное количество граждан России, хотят перенести на сентябрь. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" – народный артист СССР Василий Лановой.
Планируется, что торжественное мероприятие будет организовано 2 или 3 сентября.
Напомним, что россиянам уже удалось принять участие в акции в этом году. Правда, прошла она в формате онлайн. Не обошлось без сбоев. Кто-то постарался сорвать проведение акции. Следователям удалось быстро установить личности нарушителей закона.
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