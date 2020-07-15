Вырастет крупным и ароматным: как ухаживать за укропом

Вырастет крупным и ароматным: как ухаживать за укропом
Фото: pixabay.com
Зелень активно используют при приготовлении огромного числа деликактесов, закусок и закруток

Без пряного вкуса и яркого аромата укропа сложно представить вкус многих салатов, горячих блюд и заготовок. 

Для того, чтобы вырастить богатый урожай зелени нужно знать несколько секретов. Высаживать укроп лучше весной, причем делать это необходимо в несколько этапов с перерывом в 2 недели. Это позволит собрать несколько урожаев.

Рост пряной зелени происходит в несколько этапов: сначала восходят небольшие кусты, а уже после этого появляются так называемые зонтики, на которых позже будут расти семена. С появлением соцветий укроп начинает терять свои вкусовые качества и высыхать. 

Для того, чтобы избежать этого, огородники советуют начинать заботиться о будущем урожае еще на этапе подготовки семян. Их следует завернуть в тонкую ткань и поместить в воду комнатной температуры. К следующему шагу стоит переходить только после того, как появятся ростки. Семена следует достать из воды и переодически опрыскивать их из пульверизатора. 

После этого можно начать посев в городе: не бойтесь высаживать растения рядом друг с другом, это никак не скажется на будущем урожае. 

Не стоит забывать и о поливе: регулярное и обильное орошение поможет корешкам разрастись и сделает пучки зелени сочными и вкусными. 

Этот простой метод поможет избежать появления большого числа зонтиков и улучшит вкус укропа. 

Напомним, что недавно "Утро.ру" делилось рецептом заготовки хрустящих огурчиков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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