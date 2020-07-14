"Универсальный" маринад придаст овощам особый аромат

Дачники и огородники уже сняли первый урожай огурцов, а это значит, что пришла пора приступать к зимним заготовкам. "Утро.ру" делится рецептом хрустящих огурчиков.

Ингредиенты:

1 кг огурцов;

два зонтика укропа;

один сладкий перец;

1 л воды;

приправы: черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист;

4 – 6 зубчиков чеснока;

1 ст. л. соли;

2,5 ст. л. сахара;

1 ч. л. 70%-го уксуса.





Способ приготовления:

Для начала тщательно помойте огурцы и залейте их холодной водой. Оставьте отмокать на один – два часа. Приготовленные банки хорошо промойте содой или простерилизуйте в течение пяти минут над паром. Также можно простерилизовать их, подержав пять минут в прогретой духовке. Не забудьте прокипятить крышки. Зонтики укропа и лавровый лист залейте кипятком буквально на минуту. После того как банки простерилизованы, положите в них разрезанный на кусочки сладкий перец, лавровый лист, укроп, чеснок, душистый и черный перцы. Прежде чем помещать в банки огурцы, не забудьте отрезать у них попки. Огурчики следует укладывать по такой схеме: первый ряд – вертикально, второй – горизонтально. Сверху добавьте еще немного укропа и чеснока. После того как все огурцы разложены по банкам, залейте их кипятком и оставьте на десять минут. Потом слейте воду и залейте кипяток в банки еще раз. Чтобы маринад не был мутным, слейте воду из банок и второй раз. Теперь можно приступить к приготовлению финального маринада. Для этого вскипятите 1 л воды, растворите в кипятке столовую ложку соли и 2,5 ложки сахара. Что касается уксуса, то на одну банку нужно добавлять всего половину чайной ложки. Разлейте по банкам маринад, добавьте уксус и сразу же их закатайте. Переверните хорошо закрытые банки, укутайте их полотенцем и оставьте остывать.

Такой рецепт маринада можно использовать и для заготовки помидоров, и для ассорти. Но в случае с помидорами заливку нужно делать один раз, так как они очень нежные.



Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как приготовить варенье из крыжовника