Хрустящие огурцы на зиму: простой рецепт домашних заготовок

Хрустящие огурцы на зиму: простой рецепт домашних заготовок
Фото: pixabay.com
"Универсальный" маринад придаст овощам особый аромат

Дачники и огородники уже сняли первый урожай огурцов, а это значит, что пришла пора приступать к зимним заготовкам. "Утро.ру" делится рецептом хрустящих  огурчиков.

 Ингредиенты: 

  • 1 кг огурцов;
  • два зонтика укропа;
  • один сладкий перец;
  • 1 л воды;
  • приправы: черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист;
  • 4 – 6 зубчиков чеснока;
  • 1 ст. л. соли;
  • 2,5 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. 70%-го уксуса.


Способ приготовления:

  1. Для начала тщательно помойте огурцы и залейте их холодной водой. Оставьте отмокать на один – два часа. 
  2. Приготовленные банки хорошо промойте содой или простерилизуйте в течение пяти минут над паром. Также можно простерилизовать их, подержав пять минут в прогретой духовке. Не забудьте прокипятить крышки.
  3. Зонтики укропа и лавровый лист залейте кипятком буквально на минуту.
  4. После того как банки простерилизованы, положите в них разрезанный на кусочки сладкий перец, лавровый лист, укроп, чеснок, душистый и черный перцы.
  5. Прежде чем помещать в банки огурцы, не забудьте отрезать у них попки. Огурчики следует укладывать по такой схеме: первый ряд – вертикально, второй – горизонтально. Сверху добавьте еще немного укропа и чеснока.
  6. После того как все огурцы разложены по банкам, залейте их кипятком и оставьте на десять минут. Потом слейте воду и залейте кипяток в банки еще раз. Чтобы маринад не был мутным, слейте воду из банок и второй раз. 
  7. Теперь можно приступить к приготовлению финального маринада. Для этого вскипятите 1 л воды, растворите в кипятке столовую ложку соли и 2,5 ложки сахара.
  8. Что касается уксуса, то на одну банку нужно добавлять всего половину чайной ложки. Разлейте по банкам маринад, добавьте уксус и сразу же их закатайте.
  9. Переверните хорошо закрытые банки, укутайте их полотенцем и оставьте остывать.

Такой рецепт маринада можно использовать и для заготовки помидоров, и для ассорти. Но в случае с помидорами заливку нужно делать один раз, так как они очень нежные. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как приготовить варенье из крыжовника

Александра ЛЕОНИДОВА

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