Понадобится три ингредиента

Огородники уже вовсю собирают ягоду, а значит, настало время варить любимое варенье. Для его приготовления понадобятся недозрелые ягоды. Еще можно добавить и любимые фрукты. "Утро.ру" делится легким рецептом приготовления вкусного варенья из крыжовника.

Ингредиенты:

● 100 мл чистой воды

● 500 г сахара

● 600 г ягод крыжовника

Способ приготовления:

1. Для начала нужно перебрать собранную ягоду, удалить весь мусор и хвостики у крыжовника. После хорошо промыть его и оставить сушиться на полотенце.

2. Когда крыжовник обсохнет, перекладываем его в кастрюлю и засыпаем 250 г сахара. Затем оставляем на четыре часа в холодильнике, а лучше на всю ночь.

3. По окончанию этого срока заливаем ягоду водой. После на медленном огне доводим до кипения. Добавляем оставшуюся вторую половину сахара, осторожно все тщательно перемешиваем.

4. Очень важно в этот момент снять пену, которая обязательно образуется поверх десерта. Варить нужно еще пять минут, потом снять с огня и дать полностью остыть.

5. И это еще не все. После мы снова ставим наше варенье на плиту, доводим до кипения, варим также пять минут, снимаем и даем остыть. Затем проделываем эту процедуру в третий раз.

6. В конце горячее варенье нужно перелить в маленькие стерилизованные банки, закатать в крышки и дать остыть в теплом месте. А вот после хранить получившийся десерт нужно там, где прохладно.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом десерта, который готовится за десять минут.