Пока для посещения готовы не все места отдыха

Пляжи Подмосковья могут открыться для приема посетителей в ближайшее время. Уже дан указ о снятии ограничений, касающихся о запрета на посещение подобным мест. Заключительного слова ждут от Роспотребнадзора.

От общественных пляжей требуют соблюдать чистоту, иметь в наличии необходимые кабинки для посетителей, а также спасательный инвентарь.

К приему посетителей на данный момент готовы 78 пляжей Подмосковья из 208 – остальные пока не имеют надлежащих документов, сообщает "Подмосковье сегодня".



В процессе получения разрешающих документов еще 33 подмосковных пляжа, а у остальных основания для открытия пока нет.