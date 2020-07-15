Жителям Подмосковья разрешат ходить на пляжи

Пока для посещения готовы не все места отдыха

Пляжи Подмосковья могут открыться для приема посетителей в ближайшее время. Уже дан указ о снятии ограничений, касающихся о запрета на посещение подобным мест. Заключительного слова ждут от Роспотребнадзора. 

От общественных пляжей требуют соблюдать чистоту, иметь в наличии необходимые кабинки для посетителей, а также спасательный инвентарь. 

К приему посетителей на данный момент готовы 78 пляжей Подмосковья из 208 – остальные пока не имеют надлежащих документов, сообщает "Подмосковье сегодня".  

В процессе получения разрешающих документов еще 33 подмосковных пляжа, а у остальных основания для открытия пока нет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отдых в Турции: Москва начала переговоры с Анкарой об открытии границ

Перелеты хотят разрешить

Поваленные деревья и разбитые машины: по России промчалась стихия

Непогода продлится большую часть недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей