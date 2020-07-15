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Пляжи Подмосковья могут открыться для приема посетителей в ближайшее время. Уже дан указ о снятии ограничений, касающихся о запрета на посещение подобным мест. Заключительного слова ждут от Роспотребнадзора.
От общественных пляжей требуют соблюдать чистоту, иметь в наличии необходимые кабинки для посетителей, а также спасательный инвентарь.
К приему посетителей на данный момент готовы 78 пляжей Подмосковья из 208 – остальные пока не имеют надлежащих документов, сообщает "Подмосковье сегодня".
В процессе получения разрешающих документов еще 33 подмосковных пляжа, а у остальных основания для открытия пока нет.
Перелеты хотят разрешить