В Подмосковье выявили слив сточных вод в реки

Вредной деятельностью занималась одна из управляющих компаний

В подмосковной Истре выявили нарушение природного законодательства, из-за которого возник риск серьезного вреда для экологии. Специалисты выявили в реке Беляне превышение фосфат-ионов и железа, после чего организовали проверку. 

Выяснилось, что сбросом сточных вод занималась одна из управляющих компаний, пишет "Подмосковье сегодня". Причем это был не первый раз, когда ее поймали за подобным правонарушением. 

Некоторым временем ранее компания установила металлический забор, из-за которого был затруднен доступ к реке из деревни Писково. Тогда вопрос решился демонтажем. Сейчас УК оштрафовали на 180 тысяч рублей. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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