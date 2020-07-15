Долгое время здание притягивало сомнительную публику

Дом на Восточной улице в подмосковной Истре стоял с 1953 года. В те времена он использовался в качестве жилого, однако уже более 10 лет простаивал пустым – его признали аварийным и опасным для жизни населения.

Уже тогда постройку планировали снести, однако возможным это стало только сейчас. Здание находилось неподалеку от детского сада и являлось центром притяжения для сомнительной молодежи, сообщает "Подмосковье сегодня".

Указывают, что работы по вывозу мусора могут продолжаться еще в течение месяца.