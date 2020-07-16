"Вылитый Борис Николаич": народ обсуждает внука Ельцина

"Вылитый Борис Николаич": народ обсуждает внука Ельцина
Борис Ельцин. Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственник первого президента России так и не получил высшего образования

Внук Бориса Ельцина, названный в его честь, от публики не скрывается. Он ведет блог в социальной сети, где выкладывает фото со знаменитой бабушкой и делится некоторыми подробностями своей жизни.

На одном из последних снимков в "Инстаграм" Ельцин-младший позирует с девушкой на яхте в разгар популярной "белой" вечеринки. Подписчики заметили, мужчина очень похож на своего деда, о чем и сообщили в комментариях.

"Вылитый Борис Николаич", "Веселый кораблик", "И никакой социальной дистанции!", "Борис", – написали в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Ельцин-младший, как указывают журналисты, с молодости был частым гостем тусовок и любимцем девушек. В СМИ часто обсуждали его появления в компаниях золотой молодежи. Сейчас 39-летний Борис Ельцин, похоже, не изменяет своим привычкам.

В детстве, по словам прессы, мальчик был лишен родительского внимания, так как его знаменитые родственники были полностью погружены в работу.

После окончания английской школы внук Ельцина учился в Англии, МГИМО, МГУ и одном из университетов США, однако высшего образования так и не получил. Зато успел поработать на "Формуле-1" и занимался созданием фильма, дополняет Stuki-druki.

Сейчас наследник политика является совладельцем строительной фирмы, а также открыл в Москве садик для детей бизнесменов. Хобби Бориса – игра на фортепиано.

Борис Ельцин не женат и не имеет детей. Внук политика был в отношениях с моделями и актрисами, однако пока в ЗАГС не торопится.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как мать расстроила свадьбу Бориса Ельцина-младшего.

Дарья ПЕТРОВА

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