Экспертам удалось развеять ряд мифов, окутавших страшную трагедию

Семья последнего российского императора Николая II была расстреляна в 1918 году, однако следствие по этому делу идет до сих пор. Так, правоохранители сообщили, что сейчас уже точно установлены некоторые участники расстрела.

Имена убийц пока не названы, так как расследование продолжается. Кроме того, специалисты опровергли версию об уничтожении тел убитых с помощью серной кислоты.

Следствие по делу об убийстве царской семьи возобновили в 2015 году. Как рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова, за это время эксперты провели более 37 судебных исследований, сообщают "Известия".

В рамках следственных действий выполнили полномасштабный эксперимент с расстрелом в помещении такого же размера. Таким образом, был рассеян миф, что в маленькой комнатке, где убили царскую семью, не могли поместиться столько человек.

Также Следственный комитет допустил версию о других захоронениях царской семьи Романовых, отмечает URA.RU.

Молодцова добавила, что проведенные экспертизы останков уже помогли установить, что они принадлежат последнему императору и его семье. Помимо этого, эксперты могут идентифицировать останки Николая II с помощью трехмерной модели его шляпы, добавляет RT.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о кладе времен царской России. Ценные монеты были спрятаны в трудные для страны времена.

