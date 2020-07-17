Расстрел семьи Николая II: следователи установили виновных

Слева направо : &#34;дядька&#34; Цесаревича боцман А.Е.Деревянко, Цесаревич Алексей Николаевич, Император Николай II, няня детей Императора М.И.Вишнякова, Великие Княжны Татьяна, Мария и Анастасия. ИТАР-ТАСС Фотохроника ТАСС
Император Николай II в кругу семьи. /Фотохроника ТАСС/ Николай II беседует с иностранным военным агентом. /Фотохроника ТАСС/. Репродукция Фотохроника ТАСС, 1999 год.
Экспертам удалось развеять ряд мифов, окутавших страшную трагедию

Семья последнего российского императора Николая II была расстреляна в 1918 году, однако следствие по этому делу идет до сих пор. Так, правоохранители сообщили, что сейчас уже точно установлены некоторые участники расстрела.

Имена убийц пока не названы, так как расследование продолжается. Кроме того, специалисты опровергли версию об уничтожении тел убитых с помощью серной кислоты.

Следствие по делу об убийстве царской семьи возобновили в 2015 году. Как рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова, за это время эксперты провели более 37 судебных исследований, сообщают "Известия".

В рамках следственных действий выполнили полномасштабный эксперимент с расстрелом в помещении такого же размера. Таким образом, был рассеян миф, что в маленькой комнатке, где убили царскую семью, не могли поместиться столько человек.

Также Следственный комитет допустил версию о других захоронениях царской семьи Романовых, отмечает URA.RU.

Молодцова добавила, что проведенные экспертизы останков уже помогли установить, что они принадлежат последнему императору и его семье. Помимо этого, эксперты могут идентифицировать останки Николая II с помощью трехмерной модели его шляпы, добавляет RT.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о кладе времен царской России. Ценные монеты были спрятаны в трудные для страны времена.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 17 июля 2020 года

Лучше посвятить время новым открытиям и приятным хлопотам

В Германии санкции США против "Северного потока - 2" назвали вымогательством

Под новыми рестрикциями Вашингтона окажутся 120 европейских компаний

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей