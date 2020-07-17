Приметы на 18 июля: что можно и нельзя делать в день Афанасия Афонского

Приметы на 18 июля: что можно и нельзя делать в день Афанасия Афонского
Фото: Sebastian Willnow/dpa/www.globallookpress.com
В Афанасьев день Луна и лунный свет сулили удачу и реализацию желаний

Согласно православному календарю 18 июля отмечается день Афанасия Афонского. Наши предки называли этот день лунным праздником и верили, что сегодня Луна делится своими силами. Люди обращались к ночному светилу с просьбами о здоровье, благополучии и счастье.

Что нельзя делать 18 июля 

  • Нельзя лениться, а нужно постараться успеть сделать побольше дел, чтобы освободить вечернее время для праздника Луны.
  • Нельзя грустить и злиться, потому что такие эмоции могут оттолкнуть от человека удачу на целый год.
  • Не рекомендовалось спать ночью. Люди верили, что таким образом можно проспать свое счастье.
  • Нельзя сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие. Это сулило большие неприятности.
  • Запрещалось делать ремонт и даже небольшие ремонтные работы. Считалось, что в этот день можно получить травму, да и отремонтированная вещь долго не продержится.


Что можно делать 18 июля

  • В вечернее и ночное время рекомендуют строить планы, подумать о целях и желаниях, которые хочется реализовать. 
  • Если в этот день медитировать и визуализировать то, чего хочется, это может сбыться. 
  • Чтобы в жилище пришла удача, шторы на ночь не задергивали, давая возможность свету луны проникнуть в помещение.


Приметы на 18 июля

  • Считалось, что если в этот день посмотреть на Луну, это придаст сил и не будут болеть зубы.
  • Если луна меняет цвет или прячется за облака, а потом опять выглядывает, значит в этом году урожай будет хорошим, а его уборка – легкой. 
  • Также "играющая" луна предвещает удачу на весь год вперед. 
  • Желания и планы, загаданные в этот день, в скором времени осуществятся.
  • Звездное небо предвещает ясную погоду.
  • Бледная и маленькая луна – стоит ждать дождей.
  • Полнолуние предсказывает весеннее полноводье.
  • Если облака в небе желтые, в скором времени польют дожди.


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Александра ЛЕОНИДОВА

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