В Афанасьев день Луна и лунный свет сулили удачу и реализацию желаний

Согласно православному календарю 18 июля отмечается день Афанасия Афонского. Наши предки называли этот день лунным праздником и верили, что сегодня Луна делится своими силами. Люди обращались к ночному светилу с просьбами о здоровье, благополучии и счастье.

Что нельзя делать 18 июля

Нельзя лениться, а нужно постараться успеть сделать побольше дел, чтобы освободить вечернее время для праздника Луны.

Нельзя грустить и злиться, потому что такие эмоции могут оттолкнуть от человека удачу на целый год.

Не рекомендовалось спать ночью. Люди верили, что таким образом можно проспать свое счастье.

Нельзя сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие. Это сулило большие неприятности.

Запрещалось делать ремонт и даже небольшие ремонтные работы. Считалось, что в этот день можно получить травму, да и отремонтированная вещь долго не продержится.





Что можно делать 18 июля

В вечернее и ночное время рекомендуют строить планы, подумать о целях и желаниях, которые хочется реализовать.

Если в этот день медитировать и визуализировать то, чего хочется, это может сбыться.

Чтобы в жилище пришла удача, шторы на ночь не задергивали, давая возможность свету луны проникнуть в помещение.





Приметы на 18 июля

Считалось, что если в этот день посмотреть на Луну, это придаст сил и не будут болеть зубы.

Если луна меняет цвет или прячется за облака, а потом опять выглядывает, значит в этом году урожай будет хорошим, а его уборка – легкой.

Также "играющая" луна предвещает удачу на весь год вперед.

Желания и планы, загаданные в этот день, в скором времени осуществятся.

Звездное небо предвещает ясную погоду.

Бледная и маленькая луна – стоит ждать дождей.

Полнолуние предсказывает весеннее полноводье.

Если облака в небе желтые, в скором времени польют дожди.





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