Приметы на 18 июля: что можно и нельзя делать в день Афанасия Афонского
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В Афанасьев день Луна и лунный свет сулили удачу и реализацию желаний
Согласно православному календарю 18 июля отмечается день Афанасия Афонского. Наши предки называли этот день лунным праздником и верили, что сегодня Луна делится своими силами. Люди обращались к ночному светилу с просьбами о здоровье, благополучии и счастье.
Что нельзя делать 18 июля
Нельзя лениться, а нужно постараться успеть сделать побольше дел, чтобы освободить вечернее время для праздника Луны.
Нельзя грустить и злиться, потому что такие эмоции могут оттолкнуть от человека удачу на целый год.
Не рекомендовалось спать ночью. Люди верили, что таким образом можно проспать свое счастье.
Нельзя сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие. Это сулило большие неприятности.
Запрещалось делать ремонт и даже небольшие ремонтные работы. Считалось, что в этот день можно получить травму, да и отремонтированная вещь долго не продержится.
Что можно делать 18 июля
В вечернее и ночное время рекомендуют строить планы, подумать о целях и желаниях, которые хочется реализовать.
Если в этот день медитировать и визуализировать то, чего хочется, это может сбыться.
Чтобы в жилище пришла удача, шторы на ночь не задергивали, давая возможность свету луны проникнуть в помещение.
Приметы на 18 июля
Считалось, что если в этот день посмотреть на Луну, это придаст сил и не будут болеть зубы.
Если луна меняет цвет или прячется за облака, а потом опять выглядывает, значит в этом году урожай будет хорошим, а его уборка – легкой.
Также "играющая" луна предвещает удачу на весь год вперед.
Желания и планы, загаданные в этот день, в скором времени осуществятся.
Звездное небо предвещает ясную погоду.
Бледная и маленькая луна – стоит ждать дождей.
Полнолуние предсказывает весеннее полноводье.
Если облака в небе желтые, в скором времени польют дожди.
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