Во время ответственного задания министру пришлось побороться с водной обитательницей

Глава Министерства обороны Молдавии Александр Пынзарь стал жертвой "атаки" рыбы. Водная обитательница буквально сама прыгнула министру в руки и ударила его хвостом по лицу.

Во время инспекции на полигоне в селе Бульбоаке военный проверял возможности бронетранспортера. Он прокатился на спецтехнике по воде. В какой-то момент из водных недр выскочила крупная рыбина.

Министр повернул голову, чтобы посмотреть, что творится за бортом и увидел буквально выпрыгивающих из воды рыб. Одна сиганула в сторону Александра Пынзаря и практически ударила его хвостом по лицу.

О курьезном событии рассказал на своей станице в "Фейсбук" глава внешнеполитического ведомства Молдавии.

"Я не большой поклонник рыбалки, но я желаю всем рыбакам такой же удачи, какая досталась мне", – с юмором подписал публикацию чиновник.

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