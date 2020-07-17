Богатый урожай: три важных правила ухода за клубникой

Богатый урожай: три важных правила ухода за клубникой
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Как правильно обрезать кусты и чем лучше удобрять сочную ягоду

Сезон ягод подходит к концу, а это значит, что пора приступать к скашиванию ботвы у клубники. К слову, к таким методам стоит прибегать не всегда: делать это следует в том случае, если в огороде уже не один год растет ягода разового плодоношения. У молодой клубники можно провести санитарную обрезку. 

Скашивать кусты ягод необходимо для того, чтобы уберечь растение от вредителей и болезней. Также такая процедура омолодит кустики клубники. 

Уход за отплодоносившей клубникой проводится в три этапа. 

Для начала следует аккуратно обрезать листья и обработать куст. Обрезку можно проводить ножницами или же использовать специальный триммер. Однако делать это стоит с особой осторожностью, поскольку можно повредить клубнику. 

Следующим шагом станет опрыскивание от вредителей. Используйте проверенные временем препараты. Например, "Квадрис" или "Топаз". 

Последний этап – подкормка растения. Лучше всего использовать удобрения с высоким содержанием азота, главное – не переборщить и не навредить клубнике. В конце августа можно провести повторную подкормку, но уже с применением фосфорно-калийного удобрения. 

Ранее "Утро.ру" делилось правилами полива клубники после сбора урожая.

Юлия МИХАЙЛОВА

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