Как правильно обрезать кусты и чем лучше удобрять сочную ягоду

Сезон ягод подходит к концу, а это значит, что пора приступать к скашиванию ботвы у клубники. К слову, к таким методам стоит прибегать не всегда: делать это следует в том случае, если в огороде уже не один год растет ягода разового плодоношения. У молодой клубники можно провести санитарную обрезку.

Скашивать кусты ягод необходимо для того, чтобы уберечь растение от вредителей и болезней. Также такая процедура омолодит кустики клубники.

Уход за отплодоносившей клубникой проводится в три этапа.

Для начала следует аккуратно обрезать листья и обработать куст. Обрезку можно проводить ножницами или же использовать специальный триммер. Однако делать это стоит с особой осторожностью, поскольку можно повредить клубнику.

Следующим шагом станет опрыскивание от вредителей. Используйте проверенные временем препараты. Например, "Квадрис" или "Топаз".

Последний этап – подкормка растения. Лучше всего использовать удобрения с высоким содержанием азота, главное – не переборщить и не навредить клубнике. В конце августа можно провести повторную подкормку, но уже с применением фосфорно-калийного удобрения.

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