Прокофьев прокомментировал новое видеообращение похищенных социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана

Боевики ПНС Ливии сняли второе видео с похищенными социологом Максимом Шугалеем и его переводчиком Самером Суэйфаном

Более года их незаконно удерживают в неофициальной тюрьме "Митига". Коллега сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев прокомментировал запись, отметив, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) пытается оправдать себя, обвинив российский МИД в "бездействии".

В видеообращении Максим Шугалей выразил благодарность всем, кто оказывает им поддержку. Кроме того, социолог попросил российское правительство оказать юридическую поддержку в связи с тем, что триполитанская прокуратура регулярно переносит решение о дальнейшей судьбе Шугалея и Суэйфана.

По словам социолога, они уже год и три месяца находятся в заключении, и за это время их не посетил ни один представитель России.

"Находиться здесь очень тяжело. Мы получаем все необходимые лекарства. Мы, скажем так, насколько это возможно, получаем помощь. Но очень просим наше правительство ускорить процесс переговоров, чтобы можно было вернуться домой, увидеть близких, увидеть друзей. Очень надеемся на скорое возвращение".

Самер Суэйфан также подтвердил слова коллеги, добавив, что юридическая и дипломатическая помощь поспособствует им в суде и в скором возвращении домой.

Сотрудник ФЗНЦ Александр Прокофьев рассказал, что ему было очень тяжело смотреть обращение российских социологов. По его словам, они очень сильно изменились, Максим постарел, а Самер истощен. Он подчеркнул, что таким образом могли выглядеть заключенные концлагеря после того, как их попытались привести в порядок.

"Очевидно, что, конечно, Максима и Самера постарались максимально восстановить после визита в Турцию, но даже нескольких недель не хватило, чтобы скрыть всю тяжесть их пребывания в тюрьме "Митига", их тяжелое истощенное состояние", – добавил эксперт.

Прокофьев отметил, что Максим и Самер хорошо держатся, боевики так называемого "правительства" не смогли сломить наших соотечественников. Сотрудник ФЗНЦ уверен, что вся эта сцена за столом – шоу, благодаря которому ПНС пытается добиться своих целей.

"Сейчас они с помощью наших же ребят пытаются оправдаться и вбрасывают ложь про "хорошее отношение и заботу" пытаются изобразить все дело так, что вся история с незаконным похищением, с незаконным удержанием так сильно затянулась из-за того, что российский МИД "бездействовал", – говорит социолог.

Он напомнил, что представители МИД России на протяжении всего года неоднократно пытались помочь социологам, обращаясь к ПНС Ливии с требованиями освободить россиян из заключения. В свою очередь, представители ПНС либо игнорировали все просьбы о встрече с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, либо отказывали в допуске. Прокофьев выразил надежду, что данное видео – это сигнал, о том, что дело сдвинулось с мертвой точки, а вопрос освобождения россиян в ближайшее время разрешится.