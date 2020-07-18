"Нас уже нет": белорусская команда КВН испугалась Украины

"Нас уже нет": белорусская команда КВН испугалась Украины
Смайл. Фото: Andrey Zima/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты отказались ехать в Крым

Белорусская команда КВН "Дети Тьюринга" не будет выступать в российской Высшей лиге 2020 года. Четвертьфинал пройдет в Крыму, и юмористы посчитали неприемлемым посещать этот регион России.

Артисты честно признались, что опасаются реакции официального Киева – у многих из них есть родственники на Украине. После поездки в Крым членов команды могут внести в черный список и закрыть въезд на территорию государства.

"Дети Тьюринга" выложили видеообращение на странице в "ВКонтакте", где объяснили, что заставило их отказаться от участия в соревнованиях.

"Друзья, если вы это смотрите, значит, нас уже нет в одной четвертой финала Высшей лиги", – сказал капитан команды.

Кроме этого, игроки представляют Белорусский университет, у которого после поездки команды в Крым тоже могут возникнуть проблемы с Украиной.

Среди причин также была названа ситуация с коронавирусной инфекцией – перемещения по другим странам могут быть опасны для здоровья артистов.

При этом члены команды подчеркнули, что придерживаются нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о борьбе за товарный знак КВН. Разборки вокруг авторских прав дошли до Верховного суда.

Ольга ФЕДОРОВА

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