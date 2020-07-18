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Белорусская команда КВН "Дети Тьюринга" не будет выступать в российской Высшей лиге 2020 года. Четвертьфинал пройдет в Крыму, и юмористы посчитали неприемлемым посещать этот регион России.
Артисты честно признались, что опасаются реакции официального Киева – у многих из них есть родственники на Украине. После поездки в Крым членов команды могут внести в черный список и закрыть въезд на территорию государства.
"Дети Тьюринга" выложили видеообращение на странице в
"ВКонтакте", где объяснили, что заставило их отказаться от участия в соревнованиях.
"Друзья, если вы это смотрите, значит, нас уже нет в одной четвертой финала Высшей лиги", – сказал капитан команды.
Кроме этого, игроки представляют Белорусский университет, у которого после поездки команды в Крым тоже могут возникнуть проблемы с Украиной.
Среди причин также была названа ситуация с коронавирусной инфекцией – перемещения по другим странам могут быть опасны для здоровья артистов.
При этом члены команды подчеркнули, что придерживаются нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова.
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