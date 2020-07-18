Наши предки молились о хорошем урожае

Православная церковь 19 июля чтит память Сысоя Великого, а также мученика Еремея. В народе принято молиться об урожае. Считается, что Сысой услышит просьбы и поможет земле стать более плодородной.

Что нельзя делать 19 июля

1. Не следует давать в долг. Скорее всего, эти деньги уже к вам не вернутся.

2. Если за окном светит Луна – закройте шторы, иначе потеряете красоту и здоровье.

3. Не стоит конфликтовать с родственниками и друзьями. Мелкие ссоры могут перерости в крупные скандалы, о которых потом трудно будет забыть.

4. Не смотрите на отражение солнца в воде. Таким нехитрым образом можно привлечь несчастья.

5. Если заметили, что около вашего дома сидит ворон, – прогоните его. Птица может накликать беду на вас и ваших родных.

Что можно делать 19 июля

1. Если удалось встать утром пораньше, пройдитесь босиком по росе. Такой ритуал поможет укрепить здоровье и сохранить молодость.

2. Если вы живете в загородном доме и являетесь счастливым обладателем подвала или погреба – самое время навести там порядок и подготовить помещение к зимним закруткам.

3. Можно смело отправляться на поиски целебных трав и растений. Они напитались энергией солнца и смогут отдать свои целебные свойства в большем объеме.

Народные приметы на 19 июля

1. Если в течение дня идет дождь – осенью следует ждать большого количества осадков;

2. Заметили большое количество малины на кустах – ждите холодной зимы;

3. Если после дождя от земли идет пар – ненастья скоро продолжаться.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль.